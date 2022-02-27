Мединский подтвердил участие Украины в Гомельских переговорах

Глава российской делегации в переговорах с Киевом Владимир Мединский подтвердил, что Украина согласовала проведение переговоров на территории Гомельской области. Об этом сообщает ТАСС.

«Вся наша делегация сейчас выезжает из Минска в Гомельскую область», — пояснил Мединский.

Мединский подчеркнул, что российская сторона гарантирует безопасность украинских представителей. Также он уточнил, что Россия в любое время готова вести переговоры о мире.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Лукашенко убедил своего украинского коллегу Владимира Зеленского провести переговоры в Гомельской области.