Мединский подтвердил участие Украины в Гомельских переговорах
Глава российской делегации Мединский подтвердил встречу РФ и Украины в Гомельской области
Глава российской делегации в переговорах с Киевом Владимир Мединский подтвердил, что Украина согласовала проведение переговоров на территории Гомельской области. Об этом сообщает ТАСС.
«Вся наша делегация сейчас выезжает из Минска в Гомельскую область», — пояснил Мединский.
Мединский подчеркнул, что российская сторона гарантирует безопасность украинских представителей. Также он уточнил, что Россия в любое время готова вести переговоры о мире.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Лукашенко убедил своего украинского коллегу Владимира Зеленского провести переговоры в Гомельской области.