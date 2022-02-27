Немецкий депутат призвал не забывать о вкладе России в объединение Германии

Немецкий депутат, лидер «Альтернативы для Германии» Тино Хрупалла призвал не должны забывать о вкладе России в объединение Германии, передает ТАСС.

«Как раз в эти дни мы не должны забывать о вкладе, который Россия внесла для Германии и Европы», — заявил Хрупалла на экстренном заседании бундестага ФРГ, посвященном военной операции РФ на Украине.

По словам Хрупаллы, действия Москвы сделали возможным объединение Германии, за что немцы до сих пор благодарны.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что РФ угрожает безопасности Европы, хотя «в долгосрочной перспективе» безопасность Старого Света «не может обеспечиваться против России».