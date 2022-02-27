Стало известно о рассылке ложных сообщений от имени РИА Новости в Facebook
В соцсети Facebook начали распространяться ложные сообщения от имени РИА Новости. Об этом стало известно в воскресенье, 27 февраля, из сообщения пресс-службы медиагруппы МИА «Россия сегодня», говорится на сайте агентства.
Там уточнили, что речь идет о рассылке сообщений с призывами против спецоперации России по защите Донбасса. В действительности медиагруппа не имеет к ним никакого отношения, заверили в МИА «Россия сегодня».
«Мы считаем недопустимым как незаконное использование бренда РИА Новости, так и попустительство таким действиям со стороны администрации соцсети. Наши юристы изучают возможность правовых шагов», — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что ранее в Facebook уже появлялись аналогичные призывы от лица якобы других российских СМИ. В частности, с этим столкнулся телеканал «Россия 24».
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе, уточнив, что Москва «будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины».