Франция собралась принять меры против российских СМИ на территории Европы

Франция выступает за принятие мер против российских СМИ на территории Европы. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

По данным французского издания, в ходе заседания совета по обороне и безопасности президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следует предпринять шаги для борьбы с «с пропагандой со стороны инфлюенсеров и российских СМИ на европейский территории». Отмечается, что речь идет о сообщениях российских СМИ, связанных с ситуацией на Украине.

Ранее сообщалось, что Макрон выступил за усиление мер против России. Так, по сведениям AFP, он поддержал «усиление экономических и финансовых санкций в координации с европейцами и американцами». Кроме того, новые национальные ограничения могут касаться «замораживания финансовых активов российских лиц».