В Европе допустили возможность введения дополнительных санкций против России

В Европе не исключили введения новых санкций против России в случае отказа Москвы прекратить специальную военную операцию в Донбассе. Об этом объявила пресс-службы кабмина Германии по итогам переговоров западных лидеров, передает РИА Новости.

Страны отметили, что действия России в отношении Украины являются атакой на европейский мирный порядок. В сообщении также приводится список уже согласованных на уровне участников встречи дополнительных санкций.

Ранее стало известно, что западные страны договорились отключить российские банки от международной системы платежей SWIFT. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что страны ЕС вместе с партнерами намерены отключить некоторые российские банки от SWIFT и готовы продолжать изолировать Россию от международной финансовой системы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что ее целью являются демилитаризация и денацификация Украины, а сроки проведения спецоперации определит верховный главнокомандующий.

Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ будет незамедлительным.