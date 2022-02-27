В Белоруссии начались переговоры между Россией и Украиной

В Белоруссии начались переговоры между российской и украинской делегациями. Об этом сообщил депутат фракции «Слуга народа» в Верховной Раде, представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Ранее 27 февраля посол Украины в Турции Василий Боднарь заявил, что Киев потребует прекращения боевых действий и вывода российских войск на переговорах с Москвой.