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Венгрия отказалась поставлять оружие Украине

Премьер Венгрии Орбан заявил, что его страна не будет поставлять оружие на Украину
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не будет поставлять оружие на Украину. Об этом сообщает портал Hirado.

Глава венгерского правительства в эфире телеканала M1 объяснил отказ тем, что вооруженным силам страны необходимо все имеющееся у них вооружение, чтобы иметь возможность защищать границы своего государства.

Также Орбан выразил позицию Венгрии, согласно которой государство не должно вмешиваться в российскую операцию в Донбассе, и подчеркнул, что в текущей ситуации нужно воздерживаться от принятия поспешных решений. Он призвал остерегаться «любых безрассудных требований и инициатив, которые могут показаться популярными, но последствия которых не оценены».

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз (ЕС) впервые профинансирует покупку и поставку вооружения на Украину.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства призвал ВСУ сложить оружие и «идти домой». Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

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