Франция поделилась подробностями переговоров Макрона и Лукашенко

В пресс-службе Елисейского дворца поделились подробностями переговоров президентов Франции и Белоруссии Эммануэля Макрона и Александра Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что Макрон призвал Лукашенко потребовать от РФ полного вывода войск с территории Белоруссии. Он также подчеркнул необходимость сотрудничества с «международным сообществом для проведения операций по оказанию гуманитарной помощи украинскому народу».

Ранее президент Белоруссии предложил России и Украине провести переговоры в Минске. Он убежден, что это единственный шанс остановить эскалацию и избежать кровопролитной войны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ будет незамедлительным.