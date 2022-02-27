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В МИД России заявили о поддержке ряда стран и понимании ими процессов на Украине

Захарова заявила, что ряд стран поддерживают Россию и понимают происходящее на Украине
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что есть ряд стран, которые поддерживают Москву и понимают происходящее в ситуации вокруг Украины. Об этом она рассказала в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По ее словам, есть ряд государств, которые находятся в состоянии не просто анализа событий, а уже абсолютного понимания всех процессов. Захарова отметила, что стоит посмотреть на комментарии азиатских партнеров России, которые поддерживают с Москвой контакты и сверяют с ней позиции. Представитель МИД подчеркнула, что они говорят о необходимости возврата к обсуждению глобальной безопасности. «Это же они не нам говорят, мы и не собирались останавливаться в переговорном процессе, это же они говорят тем, кто этот переговорный процесс прервал», — сказала она.

При этом Захарова объяснила, что до этих стран доходит подобное осознание, потому что в их отношении делается то же самое. По ее мнению, такие государства понимают, что во многом следующими будут и другие страны и регионы мира.

Ранее официальный представитель МИД рассказала, что контакты между Россией и Евросоюзом официально сохраняются. «Официально они у нас не разорваны. Мы получили решение относительно Совета Европы, но это не национальное качество, а организация, где мы больше не находимся», — добавила она.

Марина Совина
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