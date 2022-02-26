МИД России рассказал об официально сохраняющихся контактах с ЕС

Контакты между Россией и Евросоюзом официально сохраняются. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Официально они у нас не разорваны. Мы получили решение относительно Совета Европы, но это не национальное качество, а организация, где мы больше не находимся», — сказала она.

Ранее Захарова заявила, что отношения России с США и Западом близки к той грани, после которой следует точка невозврата. Представитель МИД подчеркнула, что Россия исходит из собственных интересов и интересов безопасности, поэтому делает то, «что выгодно как стране и как народу». Она отметила, что Россия вела диалог и делала много предложений в рамках коллективной безопасности.

