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Санкции США против Банка России сочли разрушением мировой финсистемы

Экономист Лосев предупредил о риске для мировой финсистемы из-за санкций против ЦБ России

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Введение США санкций на Банк России станет негативным прецедентом для других стран и поводом задуматься их Центральным банкам. Об этом РИА Новости заявил гендиректор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев.

Он счел, что продемонстрированные Западом намерения касательно российского регулятора могут запустить процесс разрушения нынешней глобальной финансовой системы, которая десятки лет работала по неизменным правилам. «Это означает начало конца американского рынка казначейских обязательств», — сказал экономист.

Ранее США, ЕС, Великобритания и Канада опубликовали совместное заявление, согласно которому они договорились ввести ограничительные меры против Центробанка России. Это было сделано для того, чтобы не позволить ЦБ использовать свои активы для снижения эффективности санкций и поддержания рубля.

Кроме того, страны Запада решили отключить ряд российских банков от международной системы межбанковских платежей SWIFT. В кабмине ФРГ уточнили, что из международной системы платежей будут исключены банки, оказавшиеся под санкциями. Также «при необходимости» список кредитных организаций может быть расширен.

Марина Совина
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