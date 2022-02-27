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ЦИК Белоруссии заявил о явке в 46 процентов на референдуме по Конституции

Глава ЦИК Белоруссии заявил, что на референдуме проголосовали 46,33 процента избирателей

Фото: Xinhua / Globallookpress.com

Явка на референдуме по обновленной Конституции Белоруссии превысила 46 процентов. Об этом сообщил председатель Центризбиркома республики Игорь Карпенко, передает ТАСС.

«По состоянию на 10:00 явка граждан составила 46,33 процента от общего числа включенных в списки для голосования», — заявил глава ЦИК.

Согласно озвученным Центризбиркомом данных, самая большая доля проголосовавших наблюдается в Гомельской области — 52,87 процента. Далее идет Могилевская область, где явка составила чуть более 50 процентов.

На референдуме проголосовал президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА. Он пришел на участок, расположенный в Белорусском государственном университете физической культуры.

В 2020 году в Белоруссии состоялись президентские выборы. ЦИК объявил о победе Лукашенко в первом туре, что вызвало масштабные и многомесячные протесты по всей стране. На фоне происходящего Лукашенко заявил о необходимости изменить основной закон страны.

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София Сарджвеладзе
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