В Госдуме прокомментировали решение Германии отправить оружие на Украину

Депутат Дмитрий Белик прокомментировал заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что ФРГ направит на Украину противотанковое оружие и ракеты Stinger. Об этом он рассказал в беседе с RT.

Белик отметил, что в Киеве раздали оружие радикально настроенным жителям, что дало соответствующие результаты. Он подчеркнул, что начались грабежи магазинов и супермаркетов, беспорядочная стрельба и беспредел. «Тому, с чем борется сейчас наша страна, бросив силы на установление мира на Украине, Германия решила потакать», — выступил с критикой решения Берлина член Госдумы.

Ранее немецкое правительство сообщило, что Германия отправит на Украину оружие, в том числе тысячу противотанковых орудий и 500 ракет Stinger. «Наш долг — посильно поддержать Украину в ее защите от вторгшейся армии Путина», — заявили там. Помимо этого, правительство ФРГ одобрило передачу произведенных в Германии 400 противотанковых орудий из Нидерландов и 9 гаубиц Д-30 и боеприпасов из Эстонии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что ее целью являются демилитаризация и денацификация Украины, а сроки проведения спецоперации определит верховный главнокомандующий.