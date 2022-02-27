Посол Украины понадеялся на ключевую роль Германии в восстановлении страны

Посол Украины в Германии Андрей Мельник надеется на то, что ФРГ сыграет ключевую роль в экономическом восстановлении его страны. Об этом он рассказал в интервью агентству DPA.

По его словам, Украине необходим всеобъемлющий план экономического спасения. Дипломат выразил надежду на то, что Берлин продолжит оказывать военную и экономическую поддержку Киеву.

Помимо этого, Мельник назвал историческим шагом решение немецкого правительства передать оружие Украине. «Мы рады, что Германия, наконец, сделала этот поворот на 180 градусов», — отметил он. Дипломат также подчеркнул, что его призывы долго не воспринимались в Германии всерьез, однако теперь немцы «проснулись и начали поступать правильно».

Ранее немецкое правительство сообщило, что Германия отправит на Украину оружие, в том числе тысячу противотанковых орудий и 500 ракет Stinger. «Наш долг — посильно поддержать Украину в ее защите от вторгшейся армии Путина», — заявили там. Помимо этого, правительство ФРГ одобрило передачу произведенных в Германии 400 противотанковых орудий из Нидерландов и 9 гаубиц Д-30 и боеприпасов из Эстонии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что ее целью являются демилитаризация и денацификация Украины, а сроки проведения спецоперации определит верховный главнокомандующий.

