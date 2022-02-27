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США поделились ожиданиями о будущем рубля после заморозки активов ЦБ

США рассказали о влиянии заморозки активов Центробанка России на рубль

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Высокопоставленный представитель администрации США поделился ожиданиями о будущем рубля после заморозки активов Центробанка России. Его слова передает РИА Новости.

Чиновник выразил уверенность в том, что введенные меры «проявят себя немедленно». «Я думаю, российские финансовые институты и другие участники рынка понимают, что без возможности России защитить свою валюту та сорвется в свободное падение», — рассказал он.

По словам представителя американской администрации, заморозка активов ЦБ является не единственной мерой, и вслед за ней могут последовать и другие шаги. Они будут дорабатываться в течение выходных, добавил он.

Ранее США, ЕС, Великобритания и Канада опубликовали совместное заявление, согласно которому они договорились ввести ограничительные меры против Центробанка России. Это было сделано для того, чтобы не позволить ЦБ использовать свои активы для снижения эффективности санкций.

Марина Совина
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