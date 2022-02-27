США поделились ожиданиями о будущем рубля после заморозки активов ЦБ

Высокопоставленный представитель администрации США поделился ожиданиями о будущем рубля после заморозки активов Центробанка России. Его слова передает РИА Новости.

Чиновник выразил уверенность в том, что введенные меры «проявят себя немедленно». «Я думаю, российские финансовые институты и другие участники рынка понимают, что без возможности России защитить свою валюту та сорвется в свободное падение», — рассказал он.

По словам представителя американской администрации, заморозка активов ЦБ является не единственной мерой, и вслед за ней могут последовать и другие шаги. Они будут дорабатываться в течение выходных, добавил он.

Ранее США, ЕС, Великобритания и Канада опубликовали совместное заявление, согласно которому они договорились ввести ограничительные меры против Центробанка России. Это было сделано для того, чтобы не позволить ЦБ использовать свои активы для снижения эффективности санкций.