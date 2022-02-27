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В Белом доме сообщили о «печальном результате» для жителей России и Украины

В Белом доме заявили о готовности принятия новых санкций против финансовой системы России

Фото: Tom Brenner / Reuters

США и их союзники из Европы готовы принять новые ограничительные меры против финансовой системы России, если ее политика в отношении Украины не изменится. Об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома, пишет РИА Новости.

В то же время он подчеркнул, что Вашингтон и его западные партнеры не стремились к такому «печальному результату» для «жителей Украины, России и многих других». По словам американского чиновника, только президент России Владимир Путин может решить, какую еще цену страна готова будет понести.

Ранее западные страны договорились отключить некоторые российские банки от международной системы платежей SWIFT. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что страны ЕС вместе с партнерами готовы продолжать изолировать Россию от международной финансовой системы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что ее целью являются демилитаризация и денацификация Украины, а сроки проведения спецоперации определит верховный главнокомандующий.

Ксения Назарова
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