Сбербанк заявил о работе всех платежных сервисов в штатном режиме

Сбербанк не наблюдает перебоев в функционировании собственных и партнерских платежных сервисов, все они работают в штатном режиме. Об этом сообщается в пресс-релизе банка, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в воскресенье, 27 февраля.

Как уточнили в банке, его клиенты не испытывают проблем при оплате товаров и услуг.

«Клиенты Сбербанка могут беспрепятственно совершать операции через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Также банк не видит сбоев в работе SberPay, в том числе NFC, сервисов "Плати QR" и "Оплата взглядом"», — говорится в сообщении.

В Сбербанке также подчеркнули, что продолжают обеспечивать безопасность клиентов и бесперебойную работу платежных сервисов, развивая собственные и совершенствуя взаимодействие с партнерами.

