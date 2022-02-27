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Скончался известный российский актер сериалов и кино Борис Соколов

Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Борис Соколов умер на 78-м году жизни

Фото: Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры «Академический Драматический Театр им. В.Ф. Комиссаржевской»

На 78-м году жизни скончался народный артист России и звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Борис Соколов. Об этом сообщили в Санкт-Петербургском академическом драматическом театре имени Комиссаржевской.

Актер ушел из жизни накануне, 26 февраля. До своего 78-летия он не дожил всего несколько недель.

«Его очень любили за великолепный юмор, за мощный талант, за добродушие, спокойствие и теплоту», — говорится в сообщении театра.

За 45 лет своей творческой деятельности Соколов сыграл десятки ролей в театре. Широкую известность актер также приобрел после ролей в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Черный ворон», «Мужчины не плачут».

Варвара Кошечкина
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