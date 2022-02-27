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В МИД Японии оценили связь между ракетным пуском КНДР и ситуацией на Украине

Глава МИД Японии Хаяси о ракетных испытаниях КНДР: ситуация на Украине влияет на весь мир
Ёсимаса Хаяси

Ёсимаса Хаяси. Фото: Sandra Sanders / Reuters

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси, комментируя возможный ракетный пуск КНДР, заявил, что ситуация на Украине влияет не только на Европу, но и на весь мир, в том числе на восточноазиатский и Индо-Тихоокеанский регионы. Об этом он заявил в эфире телеканала NHK, передает РИА Новости.

По его словам, Токио не раз заявлял об этом на заседаниях стран «Большой семерки» (G7). В то же время Хаяси отметил, что в Японии пока не анализировали, связаны ли ракетные испытания Северной Кореи с событиями на Украине и каковы намерения Пхеньяна. Он также добавил, что следует быть готовыми к подобным ситуациям.

Ранее агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных сообщало, что Северная Корея осуществила пуск неопознанного снаряда в восточном направлении. Подробностей произошедшего издание не привело.

Марина Совина
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