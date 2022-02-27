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Умер радиоведущий Виктор Татарский

Ведущий радиопрограммы «Встреча с песней» Виктор Татарский умер на 83-м году жизни

Фото: Антон Тушин / ТАСС

Умер автор и ведущий радиопрограммы «Встреча с песней» Виктор Татарский. Об этом сообщает Telegram-канал «Радио России».

Татарский вел Встречу с песней с 1967 года. «Настоящий символ отечественного радиовещания. Человек, без которого трудно представить "Радио России". Виктор Татарский работал до последнего дня. Ему было 82 года», — говорится в сообщении радиостанции.

Причина смерти радиоведущего не называется.

Виктор Татарский родился в 1939 году в Ленинграде. В 2012-м ему присвоили звание народного артиста России.

Ранее 27 февраля стало известно о смерти народного артиста РСФСР Бориса Соколова. Актер ушел из жизни накануне, 26 февраля. До своего 78-летия он не дожил всего несколько недель.

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Варвара Кошечкина
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