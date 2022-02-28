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Белоруссия согласилась принять участие в переговорах России и Украины

Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что Белоруссия может принять участие в переговорах

Фото: Сергей Холодилин / BelTA / Reuters

Белоруссия может принять участие в переговорах России и Украины по урегулированию кризиса в регионе, если поступит такая необходимость. Об этом заявила пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт, сообщает БЕЛТА.

По ее словам, пока такого запроса не поступало ни с одной, ни с другой стороны, однако Минск готов согласиться на это предложение.

«Белорусская сторона выполняет все свои обязательства, сформулированные в ходе вчерашних телефонных переговоров президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским», — сказала Эйсмонт.

Переговоры представителей России и Украины начались в Белоруссии около 14.00 по московскому времени, 28 февраля. Российскую делегацию возглавляет помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский. С украинской стороны присутствуют министр обороны, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде и замглавы МИД.

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Алевтина Запольская
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