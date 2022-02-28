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Евросоюз приготовился принять беженцев с Украины

Глава ЕК дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза готовы принять беженцев с Украины
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Евросоюз (ЕС) приготовился принять беженцев с Украины, Европа неделями готовилась к различным вариантам развития событий. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в эфире телеканала Euronews, передает РИА Новости.

«Мы неделями готовились к различным вариантам, и, конечно, мы готовы принять этих беженцев, вместе со странами-членами (ЕС) у нас есть планы чрезвычайных действий. И те страны, которые находятся не на границе, конечно, тоже готовы принять беженцев», — сказала она.

Ранее сообщалось, что если ситуация на Украине ухудшится, на территорию Евросоюза могут прибыть от 20 тысяч до более чем миллиона беженцев.

В четверг, 24 февраля, Россия начала военную операцию по защите Донбасса. До этого Луганская и Донецкая народные республики пожаловались президенту России Владимиру Путину на условия жизни.

Марина Совина
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