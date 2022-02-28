Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Решение об обязательной продаже валюты российскими компаниями разъяснили

Экономист Беляев: решение Минфина по продаже валюты затронет только бизнес

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Обязательная продажа иностранной валюты в размере 80 процентов затронет исключительно бизнес, разъяснил в разговоре с «Лентой.ру» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По словам экономиста, говорить о том, что компании лишаются своей прибыли, не приходится. «Это нормально, тем более, что у нас в истории это было. При советской власти валюту сдавали в учреждения госбанка, потом в начале перестройки тоже постепенно этот клапан открывался», — отметил он.

Экспортеры, которые продают свой товар на зарубежном рынке и получают прибыль в иностранной валюте, будут обязаны продавать Центральному Банку 80 процентов своей валютной выручки по биржевому курсу, получая ту же прибыль в рублевом эквиваленте, пояснил экономист.

Ранее Минфин РФ объявил, что в России с 28 февраля будет принято решение об обязательной продаже иностранной валюты в размере 80 процентов от выручки для резидентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
Минфин США запретил операции с Банком России
Apple «похоронит» свои самые дешевые часы
Франция арестует вклады россиян
В Петербурге участникам ОПГ дали до 24 лет за похищение и убийства бизнесменов
На Украине начали задерживать чиновников за госизмену
В офисе Зеленского заявили о требованиях на переговорах с Россией
ЦБ объяснил повышение ставки
В России потребовали от TikTok убрать из рекомендаций для детей военный контент
Путин потребовал сохранить ставки по кредитам на прежнем уровне
Стилисты составили список неудачных вещей из магазина Zara
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.