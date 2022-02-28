Решение об обязательной продаже валюты российскими компаниями разъяснили

Обязательная продажа иностранной валюты в размере 80 процентов затронет исключительно бизнес, разъяснил в разговоре с «Лентой.ру» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По словам экономиста, говорить о том, что компании лишаются своей прибыли, не приходится. «Это нормально, тем более, что у нас в истории это было. При советской власти валюту сдавали в учреждения госбанка, потом в начале перестройки тоже постепенно этот клапан открывался», — отметил он.

Экспортеры, которые продают свой товар на зарубежном рынке и получают прибыль в иностранной валюте, будут обязаны продавать Центральному Банку 80 процентов своей валютной выручки по биржевому курсу, получая ту же прибыль в рублевом эквиваленте, пояснил экономист.

Ранее Минфин РФ объявил, что в России с 28 февраля будет принято решение об обязательной продаже иностранной валюты в размере 80 процентов от выручки для резидентов.

