Постпред России предсказал Европе «зашкаливающие» счета на газ из-за санкций

Постпред России при Европейском союзе (ЕС) Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия-24» предсказал Европе «зашкаливающие» счета на газ из-за введения санкций против Москвы. Его слова приводит ТАСС.

«Взять ту же энергетику: при нынешних ценах не только на газ, но и другие энергоносители, счета, которые получают потребители в странах ЕС, и так разбухли, а так могут вообще зашкаливать», — подчеркнул дипломат.

Ранее портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин предрек Европе резкое повышение цен на фоне санкций против России. Он считает, что стоимость тысячи кубометров топлива для Европейского союза (ЕС) может достичь двух тысяч долларов. Он добавил, что санкционные риски вокруг России могут усугубить энергетический кризис в Европе.

