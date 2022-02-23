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Европе предрекли резкое повышение цен на газ на фоне санкций против России

Аналитик Скрябин счел, что цены на газ в ЕС могут достичь $2000 на фоне санкций против РФ

Фото: Ministry of Energy Russia/ Globallookpress.com

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин предрек Европе резкое повышение цен на фоне санкций против России. Он считает, что стоимость тысячи кубометров топлива для Европейского союза (ЕС) может достичь двух тысяч долларов, передает РИА Новости.

«Если будет реализован жесткий сценарий, как иранский вариант эмбарго на покупку российских нефтепродуктов в Европу и США, то цены повысятся, может быть, до 2000 долларов за тысячу кубометров и больше», — подчеркнул аналитик.

По мнению Скрябина, цена на нефть достигнет как минимум 150 долларов за баррель. Он добавил, что санкционные риски вокруг России могут усугубить энергетический кризис в Европе.

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Эксперт добавил, что высокая цена на энергоносители не выгодна и США, поскольку это один из наиболее значимых факторов ускорения инфляции. Аналитик резюмировал, что сценарий жестких ограничений спровоцирует рост потребительских цен в Соединенных Штатах не на 7,5, а на 10 процентов.

Ранее президент США Джо Байден признал, что санкции против России затронут американскую экономику и пообещал защитить ее и принять меры, чтобы нанесенный ущерб оказался минимальным. Он заявил, что Вашингтон будет отслеживать ситуацию на рынках энергоносителей после введения ограничений против Москвы и использовать все возможности для защиты американского бизнеса и потребителей от роста цен.

22 февраля американский лидер объявил о введении санкций против России. По его словам, в среду блокирующие рестрикции будут введены против российских элит и банков, а также коснутся госдолга Глава американского государства подчеркнул, что санкции будут ужесточаться в зависимости от действий Москвы на Украине.

До этого также стало известно, что Европейский союз расширил список антироссийских мер и ввел санкции против 27 физических и юридических лиц из России.

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Марина Совина
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