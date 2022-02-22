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Байден признал ущерб санкций против России для США и пообещал защитить экономику

Байден заявил, что санкции против РФ затронут экономику США, но пообещал принять меры
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Globallookpress.com

Президент США Джо Байден признал, что санкции против России затронут американскую экономику и пообещал защитить ее и принять меры, чтобы нанесенный ущерб оказался минимальным. Его слова приводит ТАСС.

«Как я и сказал на прошлой неделе, защита свободы будет иметь цену также и для нас. Мы должны быть честны. Однако по мере того, как мы будем это делать, я намерен принять серьезные действия, чтобы ущерб от наших санкций затрагивал российскую экономику, а не нас», — подчеркнул глава Белого дома.

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Байден добавил, что Вашингтон будет отслеживать ситуацию на рынках энергоносителей после введения ограничений против Москвы и использовать все возможности для защиты американского бизнеса и потребителей от роста цен.

Ранее президент США объявил о введении санкций против России. По его словам, в среду блокирующие рестрикции будут введены против российских элит и банков, а также коснутся госдолга Глава американского государства подчеркнул, что санкции будут ужесточаться в зависимости от действий Москвы на Украине.

До этого также стало известно, что Европейский союз расширил список антироссийских мер и ввел санкции против 27 физических и юридических лиц из России.

Марина Совина
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