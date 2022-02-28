Кипр пересмотрит решение о прекращении авиасообщения с Россией при одном условии

Власти Кипра согласились закрыть воздушное пространство страны для российских самолетов при одном условии — возможности пересмотреть свое решение в зависимости от действий Турции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бюро печати и информации кипрского правительства.

В ходе телеконференции стран-членов ЕС министр иностранных дел Кипра Иоаннис Касулидис заявил, что республика дает свое согласие на закрытие воздушного пространства при сохранении права повторно изучить и пересмотреть выполнение этого решения в зависимости от действий Турции.

«В случае, если Турция откажется приступить к закрытию своего воздушного пространства и начнет использовать как инструмент данное европейское решение с целью привлечения и/или перевозки российских граждан на оккупированные территории», — пояснил решение Касулидис.

Отмечается, что туристы добираются на курорты Северного Кипра, которые считаются оккупированными территориями республики, через Турцию, прилетая в аэропорт Эрджан или прибывая в морские порты непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).

28 февраля Кипр закрыл авиасообщение с Россией. Исключение составляют гуманитарные и авиационно-спасательные рейсы, а также возврат рейсов для бортов в лизинге при наличии соответствующего разрешения авиавластей республики.