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Кипр пересмотрит решение о прекращении авиасообщения с Россией при одном условии

Власти Кипра пересмотрят решение о закрытии авиасообщения с Россией после действий Турции

Фото: Soeren Stache / Globallookpress.com

Власти Кипра согласились закрыть воздушное пространство страны для российских самолетов при одном условии — возможности пересмотреть свое решение в зависимости от действий Турции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бюро печати и информации кипрского правительства.

В ходе телеконференции стран-членов ЕС министр иностранных дел Кипра Иоаннис Касулидис заявил, что республика дает свое согласие на закрытие воздушного пространства при сохранении права повторно изучить и пересмотреть выполнение этого решения в зависимости от действий Турции.

«В случае, если Турция откажется приступить к закрытию своего воздушного пространства и начнет использовать как инструмент данное европейское решение с целью привлечения и/или перевозки российских граждан на оккупированные территории», — пояснил решение Касулидис.

Отмечается, что туристы добираются на курорты Северного Кипра, которые считаются оккупированными территориями республики, через Турцию, прилетая в аэропорт Эрджан или прибывая в морские порты непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).

28 февраля Кипр закрыл авиасообщение с Россией. Исключение составляют гуманитарные и авиационно-спасательные рейсы, а также возврат рейсов для бортов в лизинге при наличии соответствующего разрешения авиавластей республики.

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Дарья Рыбак
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