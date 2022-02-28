Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Кипр закрыл авиасообщение с Россией

Кипр закрыл авиасообщение с Россией в понедельник, 28 февраля

Фото: Murad Sezer / Reuters

В понедельник, 28 февраля, Кипр закрыл авиасообщение с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные NOTAM.

Агентство отметило, что оперативную информацию об изменениях в правилах проведения полетов (NOTAM) получила одна из российских авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что Европейский союз с 28 февраля полностью закрыл воздушное пространство для российских самолетов. Соответствующее решение приняли главы МИД ЕС в воскресенье, 27 февраля.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Российским самолетам запретили летать над Европой
Крупный бренд обругали за рекламу с плюс-сайз-моделью в белье не по размеру
Российские туроператоры приостановили продажу туров по ряду направлений
Австралия ввела санкции против Путина и членов Совбеза России
Кипр закрыл авиасообщение с Россией
Кадыров пригрозил «жестко отомстить» Западу из-за санкций против России
Раскрыты способы подделки велосипедов в СССР
Небензя заявил о развязанной информационной войне против России
На Украине заявили о применении властями фашистской тактики «живого щита»
Страны ЕС захотели видеть Украину в Евросоюзе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.