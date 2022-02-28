В понедельник, 28 февраля, Кипр закрыл авиасообщение с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные NOTAM.

Агентство отметило, что оперативную информацию об изменениях в правилах проведения полетов (NOTAM) получила одна из российских авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что Европейский союз с 28 февраля полностью закрыл воздушное пространство для российских самолетов. Соответствующее решение приняли главы МИД ЕС в воскресенье, 27 февраля.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе.