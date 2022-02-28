Дочь политика прервала отца в прямом эфире и умилила зрителей

Член парламента Великобритании Том Тугендат (Tom Tugendhat) давал интервью журналисту Чарли Стрейту (Charlie Stayt) на телеканале BBC, во время которого в кадре появилась дочь политика. Девочка прервала отца во время прямого эфира, чем умилила зрителей. Фрагмент выпуска опубликован на аккаунте телеканала в Twitter.

Депутат давал онлайн-интервью журналисту BBC из дома. В ходе беседе с журналистом политик рассуждал о текущей ситуации вокруг Украины, комментируя военную операции России по защите Донбасса. Однако интервью прервала дочь политика, которая стала хлопать отца по плечу, чтобы он обратил на нее внимание.

Депутату пришлось отвлечься от разговора с журналистом: Тугендат стал просить ребенка не шуметь, показавая это жестом. Позже он начал шептать дочери, чтобы она вышла из кадра, однако девочка по-прежнему стояла около родителя. Журналисту пришлось прервать в эфире общение отца и дочери и обратиться к политику, чтобы продолжить интервью. Тогда Тугендат вернулся к разговору и попросил журналиста продолжить речь.

«Том Тугендат показал исключительно улыбку и любящий взгляд, направленный на свою дочь, которая прерывает отца и даже не подозревает, что он сейчас в прямом эфире», — отметил один из пользователей. Многие также посчитали ситуацию забавной и отметили, что внешне политик спокойно отнесся к попаданию дочери в кадр.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России, и заявил, что ответ будет незамедлительным. Минобороны России подчеркнуло, что Вооруженные силы страны не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. В министерстве заверили, что угрозы для гражданского населения страны нет.