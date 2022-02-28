Еще одна европейская страна закроет небо для рейсов из России
Швейцария закроет свое воздушное пространство для всех рейсов из России
Еще одна европейская страна, Швейцария, закроет свое воздушное пространство для всех рейсов из России, а также для любых самолетов с российской маркировкой. Об этом сообщает РИА Новости.
Решение о закрытом небе вступит в силу в 17:00 по московскому времени. Исключениями станут полеты по гуманитарным, медицинским и дипломатическим нуждам.
Ранее в феврале ряд европейских стран закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов на фоне спецоперации на Украине. В качестве зеркальной меры Россия ограничила полеты для авиакомпаний 36 стран.