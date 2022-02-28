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Еще одна европейская страна закроет небо для рейсов из России

Швейцария закроет свое воздушное пространство для всех рейсов из России

Фото: Globallookpress.com

Еще одна европейская страна, Швейцария, закроет свое воздушное пространство для всех рейсов из России, а также для любых самолетов с российской маркировкой. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение о закрытом небе вступит в силу в 17:00 по московскому времени. Исключениями станут полеты по гуманитарным, медицинским и дипломатическим нуждам.

Ранее в феврале ряд европейских стран закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов на фоне спецоперации на Украине. В качестве зеркальной меры Россия ограничила полеты для авиакомпаний 36 стран.

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Мария Гейн
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