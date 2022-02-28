Путин назвал Запад империей лжи

Президент России Владимир Путин назвал западные страны империей лжи из-за санкций, введенных в связи с операцией в Донбассе. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам, трансляцию ведет РБК.

«Западное сообщество, как я его назвал в своем выступлении “империя лжи", пытается реализовать санкции в отношении нашей страны», — обратился глава государства к участникам совещания.