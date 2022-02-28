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Путин назвал Запад империей лжи

Путин в ходе совещания назвал Запад империей лжи из-за введенных против России санкций

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Президент России Владимир Путин назвал западные страны империей лжи из-за санкций, введенных в связи с операцией в Донбассе. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам, трансляцию ведет РБК.

«Западное сообщество, как я его назвал в своем выступлении “империя лжи", пытается реализовать санкции в отношении нашей страны», — обратился глава государства к участникам совещания.

Варвара Кошечкина
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