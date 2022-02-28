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Песков описал отношение Путина к санкциям против него

Песков заявил, что Путин индифферентно относится к введенным против него санкциям

Фото: Сергей Гунеев / Reuters

Президент России Владимир Путин достаточно индифферентно относится к санкциям, введенным против него из-за военной операции в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РБК.

По словам представителя Кремля, в санкциях содержатся абсурдные положения об активах. «Всем известно, что каких-то активов, собственно, кроме тех, которые декларируются каждый год в размере прицепа и квартиры и еще каких-то банковских вкладов, у президента нет», — сказал он.

Ранее США ввели санкции против Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова, а также ряда других членов Совбеза России, включая министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. О намерении ввести санкции против российских президента и министра иностранных дел также заявлял премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Однако он признал, что санкции против Путина имеют лишь символическое значение, так как вряд ли у него имеется какая-либо собственность в Канаде.

Президент России 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что ее целью являются демилитаризация и денацификация Украины, а сроки проведения спецоперации определит верховный главнокомандующий.

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Варвара Кошечкина
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