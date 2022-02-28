Канада выделит дополнительную военную помощь Украине на сумму 25 миллионов канадских долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что помощь предоставляется решением МИД Канады и министерством обороны страны для «поддержки усилий Украины по восстановлению суверенитета, территориальной целостности и независимости». В частности, Украине планируют предоставить защитное оборудование: каски, бронежилеты, противогазы и приборы ночного видения.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ будет незамедлительным.