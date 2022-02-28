Канада выделит дополнительную военную помощь Украине
Канада выделит защитное оборудование Украине на сумму 25 миллионов канадских долларов
Канада выделит дополнительную военную помощь Украине на сумму 25 миллионов канадских долларов. Об этом сообщает РИА Новости.
Известно, что помощь предоставляется решением МИД Канады и министерством обороны страны для «поддержки усилий Украины по восстановлению суверенитета, территориальной целостности и независимости». В частности, Украине планируют предоставить защитное оборудование: каски, бронежилеты, противогазы и приборы ночного видения.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ будет незамедлительным.