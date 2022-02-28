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Германия направила военные корабли в Балтийское море

ВМС Германии направили корабли в Балтийское море для укрепления северного фланга НАТО

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Первая флотилия Военно-морских сил (ВМС) Германии сообщила, что страна направила военные корабли в Балтийское море для укрепления северного фланга НАТО в связи с усилением кризиса на Украине, сообщает ТАСС.

Сообщается, что противоминные корабли «Зульцбах-Розенберг», «Даттельн», «Фульда» и «Хомбург», минный тральщик «Зигбург», а также корабль снабжения немецких ВМС типа «Эльба» отплыли для выполнения назначенной цели с морской базы в Киле.

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«Поводом для принятия подобных мер является обострившийся в настоящее время российско-украинский кризис и возросшая угроза, о которой особенно хорошо проинформированы партнеры Германии в Восточной Европе. Увеличение активности на северном фланге является конкретным выражением тесных связей ВМС Германии со своими союзниками», — заявили в ВМС.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей допустил, что переговоры между представителями России и Украины могут возобновиться уже через пару дней. Он считает, что прошедшая встреча была важна для продолжения контактов, «которые, возможно, помогут разрешить все те кризисные вопросы, которые существуют в настоящий момент».

Марина Совина
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