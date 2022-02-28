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ОБСЕ отчиталась об эвакуации почти всей миссии с Украины

ОБСЕ эвакуировала почти всю миссию с Украины, команда в Харькове находится в укрытии

Фото: Globallookpress.com

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) завершила эвакуацию почти всей международной миссии с Украины. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление.

Мониторинговые команды в Харькове и Херсоне находятся в укрытии на местах, отчиталась организация в заявлении.

22 февраля ОБСЕ призвала Россию немедленно отменить признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В заявлении отмечается, что решение РФ является нарушением международного права и основополагающих принципов ОБСЕ, а также противоречит Минским договоренностям.

В четверг, 24 февраля, Россия начала военную операцию по защите Донбасса.

Марина Совина
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