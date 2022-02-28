ОБСЕ отчиталась об эвакуации почти всей миссии с Украины
ОБСЕ эвакуировала почти всю миссию с Украины, команда в Харькове находится в укрытии
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) завершила эвакуацию почти всей международной миссии с Украины. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление.
Мониторинговые команды в Харькове и Херсоне находятся в укрытии на местах, отчиталась организация в заявлении.
22 февраля ОБСЕ призвала Россию немедленно отменить признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В заявлении отмечается, что решение РФ является нарушением международного права и основополагающих принципов ОБСЕ, а также противоречит Минским договоренностям.
В четверг, 24 февраля, Россия начала военную операцию по защите Донбасса.