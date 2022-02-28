Россиянин предстанет перед судом за убийство своего знакомого и кражу

В Омской области за кражу и убийство знакомого предстанет перед судом 33-летний житель деревни Большеречинского района. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ноябре 2021 года, в ходе ссоры у себя дома, ранее судимый россиянин убил знакомого, сдавив ему шею петлей из ремня. Обвиняемый спрятал тело, сбросив его в погреб, однако спустя некоторое время он решил сдаться и пришел с повинной в полицию.

Выяснилось, что незадолго до убийства — в сентябре 2021 года — подозреваемый совершил кражу, сорвав замок с двери дома в соседнем селе, откуда он похитил телевизор и приставки. Ранее обвиняемый уже был судим, он провел в местах лишения свободы свыше десяти лет за причинения вреда здоровью и корыстные преступления.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

25 января сообщалось, что в Иркутской области два россиянина получили сроки за жестокое убийство знакомого ради иномарки.