Россиян предупредили о высоком давлении в нескольких регионах

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о высоком атмосферном давлении в понедельник, 28 февраля. В интервью РИА Новости он рассказал, что оно будет выше нормы на 20 миллиметров ртутного столба.

Он пояснил, что к Европейской части России приближается весенняя погода. Февраль, по его словам, был очень теплым. По данным Гидрометцентра, дневные температуры уже с 10 февраля были выше нулевой отметки.

«Однако, ощущения весны не было: мокрый снег с дождем, порывистый ветер. Сейчас наступает предчувствие весны, потому что погода в начале марта будет определяться антициклоном… Давление очень высокое с давлением выше нормы на 20 миллиметров ртутного столба», — рассказал Вильфанд.

Он добавил, что особое «предчувствие весны» создаст солнце и высокие облака. По словам синоптика, в среду давление начнет приближаться норме, погода будет более облачной.

Ранее Вильфанд предупреждал, что в последние дни февраля в первые дни марта на всей территории России ожидается аномально теплая погода. По его словам, особенно тепло будет Западной Сибири, Красноярском крае. Там температура воздуха будет на восемь градусов выше нормы. Теплее всего будет на Чукотке — на 12-16 градусов выше нормы.

