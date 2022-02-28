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Прятавшийся под чужим именем 19 лет россиянин сел на 14 лет за двойное убийство

Суд приговорил к 14 годам краснодарца за двойное убийство в Забайкалье 19 лет назад

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Забайкальском крае суд вынес приговор 37-летнему жителю Краснодара Роману Коновалову, который 19 лет скрывался под чужим именем, совершив двойное убийство. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2002 года в городе Петровске-Забайкальском он во время застолья с собутыльниками забил до смерти и зарезал двух человек. После этого тела вывезли на городскую мусорную свалку и там сожгли. Лишь через год родственники убитых заявили об их пропаже. Останки были найдены, после чего правоохранительные органы установили участников убийства. Они были ранее осуждены на сроки от 8 до 17 лет.

Коновалов прятался 19 лет, пользуясь поддельным паспортом. На следствии он категорически отказался признавать вину. Однако следователи собрали необходимую доказательственную базу, в том числе экспертизы ДНК.

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Любовь Ширижик
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