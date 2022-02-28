НАТО впервые развернуло элементы Сил реагирования альянса

В Военном комитете НАТО заявили, что альянс впервые в контексте коллективной обороны развернул свои силы реагирования. Об этом сообщает РИА Новости.

«Оборонные планы НАТО были активизированы, в результате чего впервые в контексте коллективной обороны были развернуты элементы Сил реагирования НАТО», — сказано в сообщении.

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр отметил, что данное решение было принято оперативно. По его словам, подготовка альянса оказалась своевременной, а реакция — быстрой, благодаря чему его «оборонительный щит» оказался таким крепким. Он выразил готовность НАТО защищать своих союзников от агрессии.

Ранее первая флотилия Военно-морских сил (ВМС) Германии сообщила, что страна направила военные корабли в Балтийское море для укрепления северного фланга НАТО в связи с усилением кризиса на Украине. «Поводом для принятия подобных мер является обострившийся в настоящее время российско-украинский кризис и возросшая угроза, о которой особенно хорошо проинформированы партнеры Германии в Восточной Европе», — заявили в ВМС.