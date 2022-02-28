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Снуп Догг рассказал о спасении королевой Елизаветой

Королева Елизавета спасла рэпера Снуп Догга от депортации в 1994 году
Снуп Догг

Снуп Догг. Фото: Billy BEnnight / AdMedia / Globallookpress.com

Американский рэпер Снуп Догг был спасен британской королевой Елизаветой от депортации из Великобритании в 1994 году. Об этом артист рассказал в интервью с DJ Whoo Kid, пишет Independent.

Рэпер вспомнил, что в то время находился в Великобритании на гастролях. Против Снуп Догга была развернута кампания в местной прессе из-за обвинений в убийстве, которые были предъявлены ему в США. Хип-хоп-исполнитель отметил, что одна из статей вышла под заголовком «Вышвырните этого злого ублюдка отсюда».

«Знаете, кто за меня вступился? Королева. Королева сказала: "Этот мужчина не сделал ничего преступного в нашей стране. Он может к нам приехать"», — поведал рэпер.

Снуп Догга обвинили в убийстве мужчины в Лос-Анджелесе в 1993-м. Обвинения были сняты в 1996 году.

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Евгений Шульгин
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