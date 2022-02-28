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Бывшего замминистра транспорта Новосибирской области отпустили из-под стражи

Суд освободил из СИЗО экс-замглавы новосибирского Минтранса, обвиняемого в коррупции

Кадр: ГТРК «Новосибирск»

Ленинский районный суд Новосибирска отказал следователю в ходатайстве о продлении срока ареста бывшего замминистра транспорта региона Сергея Ставицкого, обвиняемого в коррупции, и отпустил его из СИЗО. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Фигуранту дела изменили меру пресечения и освободили из-под стражи под домашний арест сроком до 19 марта. Экс-замглавы регионального Минтранса находился в СИЗО с марта 2021 года. Следственный комитет России обвиняет его в мошенничестве с целью получения денежного вознаграждения за помощь при заключении госконтрактов.

По данным следствия, Ставицкий потребовал от главы «Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области» Михаила Чуманова взятки за свое покровительство. С октября 2019-го по декабрь 2020 года чиновник получил 1,5 миллиона рублей, уточняет ТАСС.

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Любовь Ширижик
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