Трамп напомнил о своей роли в снабжении Украины оружием и сохранении НАТО

Бывший президент США Дональд Трамп напомнил о своей роли в снабжении Украины противотанковым оружием и сохранении НАТО. Он заявил, что это было сделано в годы его управления Соединенными Штатами, перелает РИА Новости.

«Надеюсь, все помнят, что это я, будучи президентом Соединенных Штатов, заставил неблагонадежных членов НАТО платить их взносы, которые накопились в размере сотен миллиардов долларов. Если бы я не действовал быстро и решительно, НАТО бы не было», — указал экс-глава Белого дома.

По словам Трампа, он снабдил Киев противотанковыми ракетами Javelin, в то время как предыдущая администрация США «отправляла им одеяла».

Ранее Трамп выразил мнение, что президент России Владимир Путин обыграл нынешнего американского лидера Джо Байдена в ситуации вокруг Украины. По его словам, российский лидер оказался мудрее американского руководства. При этом экс-президент подчеркнул, что дело не только в том, что Владимир Путин умен, а в том, что «лидеры США так глупы».

