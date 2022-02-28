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Трамп напомнил о своей роли в снабжении Украины оружием и сохранении НАТО

Трамп заявил, что это он снабдил Украину противотанковым оружием и сохранил НАТО
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brandon Bell/ Globallookpress.com

Бывший президент США Дональд Трамп напомнил о своей роли в снабжении Украины противотанковым оружием и сохранении НАТО. Он заявил, что это было сделано в годы его управления Соединенными Штатами, перелает РИА Новости.

«Надеюсь, все помнят, что это я, будучи президентом Соединенных Штатов, заставил неблагонадежных членов НАТО платить их взносы, которые накопились в размере сотен миллиардов долларов. Если бы я не действовал быстро и решительно, НАТО бы не было», — указал экс-глава Белого дома.

По словам Трампа, он снабдил Киев противотанковыми ракетами Javelin, в то время как предыдущая администрация США «отправляла им одеяла».

Ранее Трамп выразил мнение, что президент России Владимир Путин обыграл нынешнего американского лидера Джо Байдена в ситуации вокруг Украины. По его словам, российский лидер оказался мудрее американского руководства. При этом экс-президент подчеркнул, что дело не только в том, что Владимир Путин умен, а в том, что «лидеры США так глупы».

Марина Совина
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