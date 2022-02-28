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В ООН заявили о 102 погибших гражданских лицах на Украине

Комиссар ООН Бачелет заявил, что 102 гражданских лица погибли и 304 пострадали на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Организации Объединенных Наций (ООН) раскрыли число погибших и пострадавших гражданских лиц на Украине с 24 февраля. Об этом заявила в Женеве верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, передает ТАСС.

«Между утром четверга и минувшей ночью наш офис зарегистрировал 406 гражданских жертв, включая 102 убитых, в том числе семь детей, и 304 раненых», — рассказала представитель организации. Она выразила опасение о том, что реальные цифры могут быть значительно больше.

Ранее сообщалось, что Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что военная спецоперация России в Донбассе привела к нарушению прав человека, и призвал активизировать гуманитарные операции на Украине.

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Виктория Кондратьева
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