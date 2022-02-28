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ЕС обязал российских дипломатов получать визы

Замглавы МИД России Иванов заявил, что ЕС заставил российских дипломатов получать визы

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Власти Европейского союза (ЕС) заставили российских дипломатов получать визы. Об этом сообщил замглавы МИД России Евгений Иванов, передает РИА Новости.

Теперь все владельцы диппаспортов обязаны проходить процедуру получения визы. «Ранее обладатели дипломатических паспортов в безвизовом режиме ездили и с той, и с другой стороны», — рассказал Иванов, отметив, что Россия пока не планирует отзывать своих послов из европейских стран.

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Иванов также заявил, что официальных решений стран Евросоюза об ограничении в выдаче российским гражданам виз пока нет. «Там официально об этом не объявлено. Мы слышали заявления, но это должно быть какое-то единое решение», — пояснил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ Москвы будет незамедлительным.

Вскоре в столицах европейских городов начались акции протеста против российской операции. Лидеры государств Евросоюза (ЕС) и НАТО ввели санкции против России и части ее руководства.

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Анжелика Бережная
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