Франция предложила Украине финансовую помощь

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что правительство страны готово предоставить Украине финансовую помощь в размере 300 миллионов евро. Об этом пишет Reuters.

По его словам, выплату готовы совершить немедленно. При этом ранее МИД Франции выплатил украинским властям финансовую помощь в размере 100 миллионов евро. Материальная помощь направлена на облегчение гуманитарного кризиса, а также в ответ на запрос официального Киева.

Первая партия гуманитарной помощи Украине ранее была передана через Польшу. Ее вес достигает 33 тонн, в основном это палатки, одеяла, гигиенические наборы и спальные мешки.

Европейские страны активно оказывают Украине помощь после начала специальной операции России в Донбассе 24 февраля. По некоторым данным, с того момента ежедневно только в Польшу прибывают около 100 тысяч беженцев с Украины. При этом всего несколько дней назад в Польшу прибывали ежедневно около 20 тысяч беженцев.