Путин обсудил военную операцию в Донбассе с наследным принцем Абу-Даби

Президента России Владимир Путин созвонился с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженных сил ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Политики обсудили военную операцию РФ в Донбассе, говорится в сообщении пресс-службы Кремля. На него ссылается «Интерфакс».

«Рассмотрена также ситуация вокруг Украины. Владимир Путин подробно изложил причины, цели и задачи российской специальной военной операции по защите Донбасса», — отмечается в заявлении. Мухаммед Бен Заид при этом «констатировал право России» на обеспечение безопасности.

МИД Объединенных Арабских Эмиратов отреагировал на события, происходящие на Украине, 27 февраля. В официальном заявлении страна призвала стороны к немедленной деэскалации и дипломатическому решению вопроса.

При этом страна воздержалась от голосования по резолюции в Совбезе ООН, осуждающей действия России. Аналогично поступили Китай и Индия.