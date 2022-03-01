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Шольц призвал Россию решить конфликт на Украине дипломатическим путем

Канцлер ФРГ Шольц призвал Россию вернуться на дипломатический путь решения конфликта
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц обратился к властям России и призвал их вернуться на дипломатический путь решения конфликта на Украине. Цитату приводит ТАСС.

Если Москва не остановит операцию и не «прекратит кровопролитие», страны Запада будут вынуждены ввести новые санкции, заявил германский канцлер.

Так политик прокомментировал объявленную 24 февраля российскую операцию в Донбассе, целью которой называли денацификацию Украины.

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Виктория Кондратьева
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