Шольц призвал Россию решить конфликт на Украине дипломатическим путем

Канцлер ФРГ Олаф Шольц обратился к властям России и призвал их вернуться на дипломатический путь решения конфликта на Украине. Цитату приводит ТАСС.

Если Москва не остановит операцию и не «прекратит кровопролитие», страны Запада будут вынуждены ввести новые санкции, заявил германский канцлер.

Так политик прокомментировал объявленную 24 февраля российскую операцию в Донбассе, целью которой называли денацификацию Украины.

