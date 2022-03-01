Небензя заявил об отсутствии данных о потерях среди мирного населения на Украине

Достоверных данных о потерях среди гражданского населения на Украине у России нет, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, пишет РИА Новости.

Политик сообщил об отсутствии данных о потерях среди мирных жителей, все имеющиеся сообщения сомнительные. «У нас нет заслуживающих доверия сообщений о числе потерь», — подчеркнул он. Небензя напомнил, что Россия сталкивается с массивной кампанией пропаганды. Он объяснил, что российская армия наносит удары только по военным объектам. Постпред при ООН опроверг сообщения о якобы бомбардировке Харькова и взрывах в Киеве.

Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что в результате военных действий погибли 57 украинцев, 169 ранены. При этом министр не смог назвать точное число жертв из числа военных и мирного населения.

24 февраля президент России Владимир Путин во время обращения к согражданам объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.