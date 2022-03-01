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Небензя заявил об отсутствии данных о потерях среди мирного населения на Украине

Постпред при ООН Небензя опроверг бомбардировки Харькова и взрывы в Киеве
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Достоверных данных о потерях среди гражданского населения на Украине у России нет, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, пишет РИА Новости.

Политик сообщил об отсутствии данных о потерях среди мирных жителей, все имеющиеся сообщения сомнительные. «У нас нет заслуживающих доверия сообщений о числе потерь», — подчеркнул он. Небензя напомнил, что Россия сталкивается с массивной кампанией пропаганды. Он объяснил, что российская армия наносит удары только по военным объектам. Постпред при ООН опроверг сообщения о якобы бомбардировке Харькова и взрывах в Киеве.

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Марина Совина
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