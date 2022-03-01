В Белом доме ответили на вопрос о возможной отправке военных США на Украину

Американский президент Джо Байден не будет посылать национальные войска на Украину, чтобы воевать с Россией, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет ТАСС.

Журналисты задали вопрос о возможной отправке войск в Европу. «Президент не планирует посылать американских военнослужащих для того, чтобы воевать на Украине против России», — ответила она.

Псаки добавила, что сейчас не самое подходящее время для контактов Москвы и Вашингтона. «Как мы говорили ранее, мы не исключаем этого навсегда», — объяснила она.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон продолжит предоставлять Украине помощь «для защиты от России». Джен Псаки добавила, что американская администрация ведет консультации с Конгрессом США относительно расширения помощи Киеву.

24 февраля президент России Владимир Путин во время обращения к согражданам объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.