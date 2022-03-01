Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Белом доме ответили на вопрос о возможной отправке военных США на Украину

Президент США Байден не будет посылать американские войска на Украину и воевать с Россией

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Американский президент Джо Байден не будет посылать национальные войска на Украину, чтобы воевать с Россией, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет ТАСС.

Журналисты задали вопрос о возможной отправке войск в Европу. «Президент не планирует посылать американских военнослужащих для того, чтобы воевать на Украине против России», — ответила она.

Псаки добавила, что сейчас не самое подходящее время для контактов Москвы и Вашингтона. «Как мы говорили ранее, мы не исключаем этого навсегда», — объяснила она.

Материалы по теме:
«Изоляция Россию не испугает» Почему Москва решила начать операцию в Донбассе и как она изменит европейскую безопасность?
«Изоляция Россию не испугает»Почему Москва решила начать операцию в Донбассе и как она изменит европейскую безопасность?
25 февраля
Россия начала военную операцию по защите ДНР и ЛНР. Как на это отреагировали США, Европа и Украина?
Россия начала военную операцию по защите ДНР и ЛНР.Как на это отреагировали США, Европа и Украина?
24 февраля

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон продолжит предоставлять Украине помощь «для защиты от России». Джен Псаки добавила, что американская администрация ведет консультации с Конгрессом США относительно расширения помощи Киеву.

24 февраля президент России Владимир Путин во время обращения к согражданам объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден оценил вероятность ядерной войны
Россиян предупредили о возможном закрытии всех иностранных автоконцернов
General Motors приостановила экспорт автомобилей в Россию
Оценена вероятность дефолта в России
В Китае рассказали об «окончательном» способе урегулирования кризис на Украине
Психолог дал рекомендации тревожным людям
Арабские страны заняли нейтральную позицию в российско-украинском конфликте
Названо условие для восстановление волос и ногтей после COVID-19
Небензя объяснил обвинения в шпионаже в адрес высланных российских дипломатов
В Белом доме ответили на вопрос о возможной отправке военных США на Украину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.