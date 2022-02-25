Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США захотели расширить помощь Украине

Джен Псаки заявила, что в США обсудят вопрос о расширении военной и иной помощи Украине
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США захотела расширить военную и иную помощь Украине. Ее слова в пятницу, 25 февраля, приводит ТАСС.

По ее словам, американская администрация ведет консультации с Конгрессом США относительно расширения помощи Киеву.

Также Псаки рассказала, что президент США Джо Байден встретился в этот день с рядом влиятельных законодателей. «Я не знаю конкретную сумму, но обсуждается вопрос о том, в каких различных категориях помощи нуждаются украинцы: в области безопасности, в гуманитарной сфере, в иной экономической помощи», — сказала она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опроверг сообщения о том, что он намерен покинуть Украину. Он заявил, что не покидал Киев, и остается в правительственном квартале украинской столицы вместе с другими представителями власти.

24 февраля президент России Владимир Путин во время обращения к согражданам объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Российский посол предупредил США об ответе Москвы на высылку дипломата
Мадуро назвал США ответственными за эскалацию напряженности на Украине
Оценено значение позиции Китая по ситуации вокруг Украины для России
Хакеры объявили «кибервойну» России
США захотели расширить помощь Украине
Минздрав Украины назвал число погибших в результате военных действий
Зеленский заявил о бесстрашии перед Россией
Венесуэла осудила санкции против России
Мировая энергетика оказалась опаснее для природы на 70 процентов
Глава Всемирного банка заявил о готовности оказать помощь Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.