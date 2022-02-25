США захотели расширить помощь Украине

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США захотела расширить военную и иную помощь Украине. Ее слова в пятницу, 25 февраля, приводит ТАСС.

По ее словам, американская администрация ведет консультации с Конгрессом США относительно расширения помощи Киеву.

Также Псаки рассказала, что президент США Джо Байден встретился в этот день с рядом влиятельных законодателей. «Я не знаю конкретную сумму, но обсуждается вопрос о том, в каких различных категориях помощи нуждаются украинцы: в области безопасности, в гуманитарной сфере, в иной экономической помощи», — сказала она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опроверг сообщения о том, что он намерен покинуть Украину. Он заявил, что не покидал Киев, и остается в правительственном квартале украинской столицы вместе с другими представителями власти.

24 февраля президент России Владимир Путин во время обращения к согражданам объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.